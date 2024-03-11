Армия 11 марта 2024, 09:49 Беспилотный бронеавтомобиль «Зубило» передадут военным на апробацию ВС России в апреле начнут апробацию беспилотного броневика «Зубило» РИА «Новости»

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Разработчики усовершенствовали беспилотный бронеавтомобиль «Зубило». В апреле военные начнут его апробацию, сообщил РИА «Новости» представитель АО «Ремдизель».

«Зубило» презентовали на военно-техническом форуме «Армия-2023». Беспилотную бронированную платформу создали на шасси КамАЗа для поддержки штурмовых подразделений, транспортировки военнослужащих, подвоза боеприпасов и зарядки дронов. По просьбе заказчика инженеры уменьшили вес и улучшили проходимость бронеавтомобиля.

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«Апробация беспилотной платформы „Зубило“ начнется сразу в нескольких воинских подразделениях ВС РФ в апреле», — сообщила пресс-служба предприятия-разработчика.

В 2024 году Вооруженные силы России получат более 36 тысяч образцов военной техники и свыше 16,5 миллиона единиц средств поражения. Замминистра обороны Алексей Криворучко заявил, что это больше объемов предыдущих двух лет.