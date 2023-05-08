Армия 08 мая 2023, 04:35 Беспилотные грузовики российских конструкторов могут появиться в зоне СВО Директор «Андроидной техники» Дудоров: в зоне СВО могут появиться беспилотные грузовики РИА «Новости»

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В зоне спецоперации могут появиться беспилотные грузовые автомобили, которые можно задействовать в доставке боеприпасов и гуманитарных грузов, а также для эвакуации раненых. Об этом РИА «Новости» рассказал исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

Российские конструкторы дорабатывают машины, «обеспилочивают» грузовые автомобили высокой проходимости.

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«Задачи здесь гораздо сложнее, нет навигационно-связной инфраструктуры для обеспечения непрерывного контроля за состоянием и маршрута перемещения транспорта, но, тем не менее, задачи решаемые», — заявил Дудоров.

Опытный образец беспилотного грузовика проходит испытания на промышленном предприятии. По словам Дудорова, техника показывает эффективный результат.

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