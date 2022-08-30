Беспилотники «КУБ-БЛА» адаптируют к использованию на кораблях спецназначения

Новый российский беспилотник «КУБ-БЛА» с барражирующим боеприпасом прошел опытную эксплуатацию. Разработчики приспособят его к использованию на транспортно-десантных катерах и кораблях спецназначения, рассказал журналу «Национальная оборона» гендиректор концерна «Калашников» Владимир Лепин.

Беспилотный комплекс презентовали в 2019 году. Он прошел серию испытаний и опытную эксплуатацию, барражирующий боеприпас рекомендовали принять на вооружение. Кроме того, ударные беспилотники на базе «КУБ» получили разрешение на экспорт. Гендиректор концерна заявил, что у выхода на международный рынок есть перспективы.

«Развитие линейки „КУБ-БЛА“ на этом не закончится. Наши эксперты видят необходимость адаптации этого изделия для эксплуатации на скоростных транспортно-десантных катерах и кораблях специального назначения. Эта работа уже ведется в инициативном порядке», — рассказал Владимир Лепин.

Разведывательные и ударные беспилотники подойдут, к примеру, для мониторинга и охраны национальных территориальных вод.