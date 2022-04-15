Беспилотник ВС РФ уничтожил колонну техники ВСУ

Минобороны России показало кадры работы расчета беспилотного летательного аппарата. Он вел разведку, обнаружил объект противника и уничтожил его. Речь идет о военной технике ВСУ.

Во время задания расчет БПЛА нашел колонну военной техники ВСУ, которая совершала марш. Координаты обнаруженных целей в режиме реального времени передали на пункт управления. После этого российские военные ударили по технике ВСУ высокоточным оружием.

«Мы выполняем задачи воздушной разведки, сопровождения техники, ударные задачи, так как у нас комплекс имеет точки подвески и может наносить удары, корректировка стрельбы артиллерии», — рассказал начальник расчета БпЛА Андрей.

По его словам, взаимодействие происходит или по заранее выданным целям, или в свободной охоте. Тот есть военные вскрываю точки сосредоточения техники противника и выдают координаты вышестоящему штабу

«После чего по ним осуществляется либо огневое поражение, либо дальнейшее наблюдение. До этого было применение в Сирии, они тоже себя показали отлично. Сейчас их модернизируют, улучшают и комплекс становится только лучше», — добавил он.

Беспилотные летательные аппараты, участвующие в специальной операции, осуществляют разведку, корректировку огня и боевое применение средств поражения по целям.