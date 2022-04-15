Беспилотник ВС РФ уничтожил колонну техники ВСУ
Минобороны сообщило об уничтожении техники ВСУ беспилотником ВС РФ
Минобороны России показало кадры работы расчета беспилотного летательного аппарата. Он вел разведку, обнаружил объект противника и уничтожил его. Речь идет о военной технике ВСУ.
Во время задания расчет БПЛА нашел колонну военной техники ВСУ, которая совершала марш. Координаты обнаруженных целей в режиме реального времени передали на пункт управления. После этого российские военные ударили по технике ВСУ высокоточным оружием.
«Мы выполняем задачи воздушной разведки, сопровождения техники, ударные задачи, так как у нас комплекс имеет точки подвески и может наносить удары, корректировка стрельбы артиллерии», — рассказал начальник расчета БпЛА Андрей.
По его словам, взаимодействие происходит или по заранее выданным целям, или в свободной охоте. Тот есть военные вскрываю точки сосредоточения техники противника и выдают координаты вышестоящему штабу
«После чего по ним осуществляется либо огневое поражение, либо дальнейшее наблюдение. До этого было применение в Сирии, они тоже себя показали отлично. Сейчас их модернизируют, улучшают и комплекс становится только лучше», — добавил он.
Беспилотные летательные аппараты, участвующие в специальной операции, осуществляют разведку, корректировку огня и боевое применение средств поражения по целям.