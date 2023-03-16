Важное 16 марта 2023, 15:11 Бережливое производство на предприятиях ОПК России доказало свою эффективность Путин: бережливое производство на ОПК позволяет быстрее наращивать выпуск продукции РИА «Новости»

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Значительный эффект от бережливого производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) есть. Он позволяет быстрее наращивать выпуск необходимой продукции, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на съезде Российского объединения промышленных предприятий и предпринимателей (РСПП).

«Значительный эффект от внедрения бережливого производства отмечен и в оборонно-промышленном комплексе, что позволяет быстрее наращивать выпуск необходимой нам продукции», — отметил он.

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Российский лидер напомнил, что многие крупнейшие компании уже применяют подобные подходы на своих производствах. Речь идет о Росатоме, ГАЗ и других предприятиях. Глава государства поблагодарил компании за эту работу.

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По его словам, в стране зафиксировали устойчивый рост внутреннего спроса. Эксперты сообщают, что уже в апреле государство выйдет на хорошие темпы роста розничного товарооборота, что составит не менее 5% в реальном выражении.

Президент добавил, что отечественная экономика начинает свое развитие по новой модели. Во втором квартале 2023 года ожидается приличный рост ВВП.