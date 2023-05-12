12 мая 2023, 10:39
Береговые ракетно-артиллерийские войска ЧФ нанесли удары по 70 объектам ВСУ
Вице-адмирал Соколов: ракетно-артиллерийские войска ЧФ нанесли удары по 70 объектам ВСУ
Подразделения береговых ракетно-артиллерийских войск Черноморского флота нанесли удары по 70 объектам ВСУ с начала спецоперации. Об этом сообщил командующий Черноморским флотом вице-адмирал Виктор Соколов газете «Красная звезда».
«Активно применялись береговые ракетные комплексы (БРК) „Бастион“ и „Бал“ береговых ракетно-артиллерийских войск флота», — отметил вице-адмирал.
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По его словам, в первую очередь целились в командные пункты, аэродромы, расположения подразделений ПВО, корабли ВМС Украины. Всего удары нанесли по 70 объектам противника.
Корабли флота успешно поражали цели и благодаря реактивным системам залпового огня. Удары корректировали беспилотники.
Ранее Соколов рассказал, что российские корабли с ракетами «Калибр» уничтожили почти 200 объектов украинских боевиков. Крылатые ракеты били по радиолокационным станциям, пунктам временной дислокации и складам.
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