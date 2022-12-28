Армия 28 декабря 2022, 11:47 Белорусские военные отработали переход с мирного на военный формат службы Минская комендатура отрепетировала перевод подразделений с мирного на военное время Минская военная комендатура / Telegram

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Подразделения белорусской армии отработали переход с формата слубы в мирное время на военное. Учения провела Минская военная комендатура, рассказало Минобороны.

Маневры устроили планово, они вошли в заранее утвержденный график внезапных проверок уровня боевой и мобилизационной готовности. Минская военная комендатура отрепетировала перевод части в высшую степень боевой готовности, действия при переходе с мирного на военное время, проверила знания и навыки своих военнослужащих.

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Пресс-служба комендатуры показала фотографии учений. Командиры подразделений и солдаты пришли на пункт сбора, получили обмундирование, вспомнили работу с разными видами стрелкового оружия, отработали действия на поле боя и блокпосту.

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Минская военная комендатура / Telegram Минская военная комендатура / Telegram Минская военная комендатура / Telegram Минская военная комендатура / Telegram Минская военная комендатура / Telegram Минская военная комендатура / Telegram Минская военная комендатура / Telegram

Ранее российские и белорусские военные приняли участие в боевом слаживании. Минобороны России рассказало, что они отработали тактическую и огневую подготовку, используя боевые патроны.