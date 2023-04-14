Армия 14 апреля 2023, 14:48 Белорусские летчики Су-25 прошли доподготовку в России Минобороны: доподготовка летчиков Су-25 Белоруссии завершилась в России РИА «Новости»

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Летчики из Белоруссии закончили прохождение в России доподготовки на штурмовиках Су-25, в частности с использованием спецбоеприпасов. Об этом сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

Подготовку белорусские летчики проходили в учебном центре ВКС России. Российские специалисты обучали летный и инженерно-технический состав военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Белоруссии по программе эксплуатации и боевого применения Су-25.

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В программу, уточнили в Минобороны, включили теоретический курс и практические занятия. Последними руководили опытные инструкторы. Таким образом летчики не только улучшили свои навыки, но и узнали о новых способах «применения современных авиационных средств поражения, в том числе и специальных боеприпасов».

Министерство подчеркнуло, что белорусские военные прошли доподготовку в полном объеме. Полученные ими знания должны помочь в обеспечении безопасности Союзного государства.