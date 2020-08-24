Белоруссия закупит у России БТР и вертолеты Ми-35

Военные силы Белоруссии заключили контракт с российским концерном «Алмаз-Антей» на поставку военной техники. Он будет действовать до 2025 года.

«Подписан план взаимодействия с ОАО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» на 2021–2025 годы по вопросам поставки современных образцов систем ПВО до 2025 года», — сообщили представители пресс-службы Минобороны Белоруссии. Их слова приводит ТАСС.

Контракт подписали представители двух стран на международном форуме «Армия-2020», который проходит в Подмосковье в эти дни. Также в Белоруссию поставят два батальонных комплекта БТР-82А производства «Арзамасского машиностроительного завода» и первую партию из четырех вертолетов Ми-35М.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал о контрактах, которые заключило ведомство в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020». Общая сумма соглашений составила около триллиона ста шестидесяти миллиардов. Всего Минобороны заключило уже 39 контрактов. Речь идет о закупках целых серий новой техники, а не о единичных экземплярах.

Также в рамках форума проходят танковый биатлон и другие массовые мероприятия. С 29 августа события международного форума «Армия-2020» смогут посетить все желающие.