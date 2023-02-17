Армия 17 февраля 2023, 16:01 Белоруссия заявила о готовности производить МиГ-25 при поддержке России Президент Лукашенко: Белоруссия готова производить штурмовики МиГ-25 при поддержке России РИА «Новости»

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Белоруссия готова начать производство штурмовиков МиГ-25 при небольшой поддержке со стороны России. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Как мне доложили в правительстве: готовы выйти на производство МиГ-25, <…> в Белоруссии производить при соответствующей небольшой поддержке Российской Федерации», — сказал Лукашенко.

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Он назвал штурмовики рабочими лошадками, которые хорошо себя показывают в ходе боев на Украине. По его словам, страна делает все для преодоления тех барьеров, которые искусственно создают извне.

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Лукашенко напомнил, что Путин когда-то поставил вопрос о кооперации в области авиастроения. Президент республики отчитался, что сейчас Белоруссия производит МС-21 и Sukhoi Superjet до одной тысячи комплектующих.

Встреча лидеров двух стран проходит в Москве. О переговорах в российской столице Путин и Лукашенко договорились во время телефонной беседы в начале февраля.

В рамках встречи президент России сообщил, что взаимная торговля союзных государств по итогам 2022 года достигла рекордных показателей. По его словам, возможности взаимного производства стран значительно выросли.