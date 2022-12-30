Армия 30 декабря 2022, 18:53 Белоруссия выразила готовность создать вместе с РФ группировку войск любой численности Госсекретарь СБ Белоруссии Вольфович: страна вместе с РФ создаст войска любого состава РИА «Новости»

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Белоруссия готова создать вместе с Россией группировку войск любого состава и любой численности. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович в интервью «Sputnik Беларусь».

Он отметил, что это подразумевают изменения в соглашении двух стран о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере, внесенные в этом месяце. Над этим поработали эксперты оборонных ведомств России и Белоруссии и опытные юристы.

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Развертывание совместной группировки войск идет по намеченному плану. Коррективы будут вносить «адекватно обстановке», пояснил Вольфович.

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«В зависимости от динамики ситуации будут приниматься соответствующие решения о дальнейшем ее наращивании в том составе, который гарантированно остудит любые горячие головы“, — подчеркнул он.

Остальные вопросы в действующем соглашении «детально проработаны» и корректировок пока не требуют, добавил белорусский госсекретарь.