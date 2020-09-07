Белоруссия привела в боевую готовность три военные базы

Министерство обороны Белоруссии сообщило о приведении в боеготовность трех военных баз. Мероприятия проводят в рамках военных учений.

В Telegram-канале Министерства обороны Белоруссии сообщили об очередном этапе проверки боевой готовности. В ведомстве заявили, что в высшую степень боевой готовности приводятся 1868-я и 3620-я артиллерийская база вооружения, а также 969-я база резерва танков.

Помимо этого, объявлен призыв военнообязанных из запаса. «Завершится проверка участием воинских частей в командно-штабном учении с органами военного управления, воинскими частями и организациями технического обеспечения», — говорится в сообщении.

О проверке боеготовности белорусской армии в министерстве объявили еще 24 августа. Тогда военных оценили на способность быстро реагировать и выполнять поставленные задачи. В рамках этих учений ряд войск были приведены в высшую степень готовности, также были призваны военные из запаса. Учения шли с 28 по 31 августа.