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    07 сентября 2020, 16:41

    Белоруссия привела в боевую готовность три военные базы

    Анастасия Калинина

    Министерство обороны Белоруссии сообщило о приведении в боеготовность трех военных баз. Мероприятия проводят в рамках военных учений.

    В Telegram-канале Министерства обороны Белоруссии сообщили об очередном этапе проверки боевой готовности. В ведомстве заявили, что в высшую степень боевой готовности приводятся 1868-я и 3620-я артиллерийская база вооружения, а также 969-я база резерва танков.

    Помимо этого, объявлен призыв военнообязанных из запаса. «Завершится проверка участием воинских частей в командно-штабном учении с органами военного управления, воинскими частями и организациями технического обеспечения», — говорится в сообщении.

    О проверке боеготовности белорусской армии в министерстве объявили еще 24 августа. Тогда военных оценили на способность быстро реагировать и выполнять поставленные задачи. В рамках этих учений ряд войск были приведены в высшую степень готовности, также были призваны военные из запаса. Учения шли с 28 по 31 августа.

    Новости SMI.FM