Белоруссия купит у РФ Су-30СМ вместо строительства военной базы

Переговоры зашли в тупик, поэтому Белоруссия закупит у России истребители Су-30СМ, отметил «Царьград».

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Военнослужащие Белоруссии изначально пытались договориться с Москвой о покупке истребителей, они просили помочь в «решении этой сложной и очень затратной задачи». В ответ Россия предложила разместить военно-воздушную базу.

«Но это не одно и то же: размещение на нашей земле военно-воздушной базы не решает проблему развития нашей собственной боевой авиации», — заявил Зась.

В последнее время Белоруссия сделала упор на укрепление своей армии. Россия уже поставила военным первые два истребителя Су-30 СМ. Всего же Минск оплатил 12 двухместных многоцелевых истребителей. Страна получит их в несколько этапов.