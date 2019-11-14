  • Белоруссия купит у РФ Су-30СМ вместо строительства военной базы

    14 ноября 2019, 12:15

    Алена Макаренко

    Минск пообещал купить у РФ истребители Су-30СМ. До этого военные не смогли договориться о размещении российской авиационной базы в Белоруссии. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась.
    Белоруссия купит у РФ Су-30СМ вместо строительства военной базы

    Переговоры зашли в тупик, поэтому Белоруссия закупит у России истребители Су-30СМ, отметил «Царьград».

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    Военнослужащие Белоруссии изначально пытались договориться с Москвой о покупке истребителей, они просили помочь в «решении этой сложной и очень затратной задачи». В ответ Россия предложила разместить военно-воздушную базу.

    «Но это не одно и то же: размещение на нашей земле военно-воздушной базы не решает проблему развития нашей собственной боевой авиации», — заявил Зась.

    В последнее время Белоруссия сделала упор на укрепление своей армии. Россия уже поставила военным первые два истребителя Су-30 СМ. Всего же Минск оплатил 12 двухместных многоцелевых истребителей. Страна получит их в несколько этапов.