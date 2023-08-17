17 августа 2023, 11:33
Белоруссия и Китай не будут направлять военное сотрудничество против третьих стран
Лукашенко: белорусско-китайское сотрудничество не направлено на третьи страны
Военное сотрудничество Белоруссии и Китая не направлено против третьих стран. Об этом заявил глава республики Александр Лукашенко на встрече с министром обороны КНР Ли Шанфу. Слова белорусского лидера агентство БелТА привело в Telegram-канале.
«Все наше сотрудничество, а оно очень значимое, ни в коем случае не будет направлено против третьих стран», — подчеркнул Лукашенко.
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Глава республики указал, что белорусско-китайский союз заинтересован исключительно в обеспечении безопасности двух стран и их граждан.
«Мы за невмешательство во внутренние дела государств», — заверил президент.
Агентство сообщило, что встреча Лукашенко и Ли Шанфу началась 17 августа во Дворце Независимости. Президент Белоруссии и министр обороны Китая обсудят перспективы и углубление сотрудничества государств в военном вопросе.
Ранее Ли Шанфу встретился с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Генерал армии подчеркнул, что военное сотрудничество России и Китая вышло на высокий уровень в двустороннем формате.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел на переговоры в Россию 22 июля. На двухдневной встрече президент РФ Владимир Путин обсудил с главой республики обеспечение безопасности Союзного государства и торгово-экономическое сотрудничество.
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