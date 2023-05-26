Армия 26 мая 2023, 17:41 «Бегут мурашки». Новым российским оружием обеспокоились в Великобритании The Telegraph назвал российские ракеты «Циркон» тяжелой задачей для обороны РИА «Новости»

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Российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» стали непростой задачей для любой обороны. Об этом в материале для издания The Telegraph написал обозреватель Гарри де Кетвилль.

По его словам, ракеты отличаются серьезной маневренностью и быстротой, превращаясь в непростую аэродинамическую цель для систем противовоздушной обороны.

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«Их крайне тяжело сбить, поэтому для Запада они стали очень серьезным вызовом. Несмотря на санкционные ограничения, Россия продолжает модернизировать „Циркон“, постепенно улучшая», — отметил журналист.

Де Кетвилль добавил, что с развитием гиперзвуковых технологий уничтожение этого типа ракет станет практически невозможным.

«У многих уже бегут мурашки. „Циркон“ — серьезное противокорабельное оружие, представляющее опасность для американских авианосцев», — добавил автор статьи.

Ранее военный историк Юрий Кнутов рассказал «360», что ракеты «Циркон» практически невозможно сбить из-за специального покрытия на корпусе, делающее ее невидимой для радаров.