Минобороны подпишет соглашение о военно-морской базе в Судане

Минобороны России подпишет соглашение с властями Судана о создании в республике пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ. Об этом говорится в распоряжении президента России Владимира Путина.

«Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании соглашения… о создании пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота Российской Федерации на территории Республики Судан», — сказано в документе.

Министерству обороны поручено подписать это соглашение от имени государства. Ранее проект размещения российской базы в Судане одобрил премьер-министр Михаил Мишустин.

О возможности создания такой базы глава Судана Омар аль-Башир говорил еще в ноябре 2017 года, во время визита в Россию.

База появится на берегу Красного моря — Судан имеет выход только к нему. На севере в море впадает Суэцкий канал, по которому проходит около 7% мирового морского грузооборота. Канал связывает Средиземное море с Индийским океаном.