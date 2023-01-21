Важное 21 января 2023, 16:51 Батарея С-300 отработала защиту от атак на важные военные объекты в Подмосковье Минобороны: в Подмосковье прошла тренировка расчетов зенитных ракетных систем С-300 РИА «Новости»

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В Московской области провели тренировку расчетов зенитных ракетных систем С-300. Батарея отработала защиту от атак на важные военные объекты. Об этом сообщили в Минобороны России.

В Подмосковье прошла тренировка с личным составом зенитной ракетной бригады Западного военного округа. Бойцы отрабатывали отражение воздушных атак на важные военные, промышленные и административные объекты.

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В рамках учений батарею зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300 направили в район боевого дежурства. Военные отразили нападение условных диверсантов на колонну техники.

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«Под прикрытием дымовой завесы колонна ЗРС смогла выйти из-под атаки и продолжить выполнение задачи», — отметили в ведомстве.

Военные развернули комплексы в боевой порядок и приступили к дежурству. Зенитчики произвели электронные пуски ракет, когда заметили имитацию летательных аппаратов и баллистических ракет. В тренировке приняли участие свыше 150 бойцов и более 30 единиц вооружения, военной и спецтехники.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские подразделения ликвидировали американскую радиолокационную станцию около населенного пункта Малиновка в ДНР.