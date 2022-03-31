Басурин заявил, что украинским силам не дадут выйти из Мариуполя

Силовикам со стороны Украины не дадут коридор, чтобы выйти из Мариуполя. Такое заявление сделал представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

«Им уже было сделано такое предложение, они отказались. Поэтому они, считается, уже не боевики, они являются преступниками. Потому что они убивали гражданское население. Да, мы гарантируем сохранить им жизнь, но не думаю, что мы их отпустим», — сказал он РИА «Новости».

В июне 2014 года украинские силовики взяли под контроль Мариуполь, его восточные пригорода оказались наиболее горячими местами конфликта. Замкомандира батальона «Восток» ДНР Александр Семенов 7 марта сообщил, что города окружен, начата зачистка отдельных районов. Сейчас бойцы Народной милиции ДНР и российские военные освобождают город. Там, в частности. находятся боевики из националистического полка «Азов»*, против бойцов которого в РФ открыли уголовное дело.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Одной из главных задач он назвал прекращение геноцида и издевательств над людьми Донбасса.

*Батальон «Азов» — запрещенная в России экстремистская организация.