Украинские беспилотники проверят на возможность распылять отраву

Следственный комитет России заинтересовался найденными в брошенной ВСУ войсковой части беспилотниками. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил установить, могли ли украинцы использовать их для распыления отравляющих веществ, сказано на сайте ведомства.

Беспилотники обнаружили российские военные. Аппараты были оборудованы емкостями для жидкости и распылителями. Предполагается, что они могли использоваться для сброса отправляющих веществ на мирное население и российских военных.

Специалистам предстоит провести экспертизы, выяснить происхождение летательных аппаратов и цели их применения.

Известно, что украинские военные регулярно используют в своей работе беспилотники. Не так давно, например, у берегов Крыма был сбит Bayraktar. В свою очередь Минобороны России еще на минувшей неделе предупредило о готовящейся СБУ провокации с использованием химических веществ.