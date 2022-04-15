Бандеровцы еще в годы Великой Отечественной войны распространяли дезинформацию о Красной Армии. Они зверски убивали людей, а преступления приписывали советским воинам. Об этом заявили в Минобороны.

Военное ведомство опубликовало новые архивные документы в рамках проекта «Архивы помнят все». В документах содержатся свидетельства преступлений и жестоких расправ над мирными жителями, которые совершали украинские националисты.

«Украинские националисты, убивая людей, приписывали свои террористические действия советским воинам, пытаясь тем самым очернить их и запугать местное население, настроить его против советской власти», — отметило Минобороны.

Об этом сказано в политдонесении политотдела 13-й армии от 26 июля 1944 года. В документе говорится, что в первые дни после освобождения люди прятались, хотя и были воодушевлены приходом Красной Армии. Бандеровцы и фашисты убеждали мирных жителей, что советские бойцы и командиры якобы творили зверства. В итоге люди возвращались, когда видели, что Красная Армия не трогает мирное население.