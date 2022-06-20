Стрельбу противокорабельного комплекса «Уран» на учениях Балтийского флота сняли на видео

Ракета противокорабельного комплекса «Уран» поразила морскую мишень в рамках учений Балтийского флота. Запуск снаряда провели с корвета «Сообразительный». Видео с места событий опубликовало Минобороны России в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, что экипаж вычислил местонахождение цели по карте и проверил информацию по радарам. После провел запуск ракеты по поставленным целям.

В Минобороны уточнили, что после поражения морской цели экипаж корвета провел учения с применением артиллерийского комплекса А-190 по противовоздушной обороне корабля.

После отработки огневых задач экипаж «Сообразительного» принял участие в учениях по радиоэлектронной борьбе, противодиверсионной обороне и по организации связи между кораблями и обеспечения ракетной стрельбы.