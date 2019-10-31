Балтийский флот получил на вооружение ЗРК «Тор-М2»

Минобороны показало видео запусков ЗРК «Тор» Подробнее

Личный состав зенитно-ракетного полка прошел переподготовку в учебном центре в Ейске Красноярского края, чтобы работать на новых комплексах. Затем военнослужащие запустили первые ракеты на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Там же они провели учения с боевой стрельбой. Солдаты уничтожили несколько скоростных маневрирующих мишеней типа «Саман», запущенных с разных направлений. Те летели на минимальных и максимальных высотах.

Только после этого «Тор-М2» отвезли в воинскую часть.

ЗРК «Тор-М2» и «Тор-М2ДТ» изготавливает электромеханический завод «Купол» в Ижевске. Руководство предприятия подписало контракты с Министерством обороны, согласно которым должно в 2019–2027 годах поставить эти комплексы на общую сумму в 100 миллиардов рублей.