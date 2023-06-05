Армия 05 июня 2023, 10:31 Балтийский флот начал военные учения Минобороны: более 3500 военных и 40 кораблей Балтийского флота приступили к учениям РИА «Новости»

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Более 3500 военных и 40 кораблей принимают участие в оперативных учениях Балтийского флота (БФ). Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

«В соответствии с планом подготовки в Балтийском море и на полигонах боевой подготовки в Калининградской области началось оперативное учение с группировками Балтийского флота под руководством командующего БФ вице-адмирала Владимира Воробьева», — сказано в сообщении.

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Ведомство уточнило, что в учениях принимают участие до 40 надводных боевых кораблей, судов обеспечения и катеров. В частности, задействованы корсеты, сторожевые корабли ракетные катера, малые ракетные корабли. Кроме того, в маневрах используют до 25 вертолетов и самолетов, 500 единиц специальной и боевой техники.

Министерство уточнило, что корабельные тактические группы Балтийского флота вышли из своих пунктов базирования. Они развернули корабельные группировки флота в районах Балтийского моря, где будут выполнять учебные задачи.