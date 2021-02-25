Бортовой компьютер танка «Армата» может получать внешнее целеуказание и осуществлять ведение огня в автоматизированном режиме. Об этом «360» рассказал военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Военный эксперт объяснил, что такие инновационные технические решения внедряются в рамках концепции танка пятого поколения.

«„Армата“ — танк пятого поколения, который предназначен для ведения боевых действий в том числе в рамках сетецентрической войны. Это означает, что бортовой компьютер может получать внешнее целеуказание, обмениваться информацией в группе танков, выбирать наиболее приоритетные цели и осуществлять ведение боевого огня в автоматизированном режиме. Экипаж, который находится в бронекапсуле, контролирует действия бортовых систем танка», — сообщил Коротченко.

Эксперт признал, что это весьма перспективное направление, расширяющее возможности танков «Армата» по ведению боевых действий в рамках концепции сетецентрической войны.

«В других странах танк пятого поколения только проектируется. У нас он уже эксплуатируется в войсках и предлагается на экспорт зарубежным партнерам», — добавил Коротченко.

Ранее сообщалось, что танк «Армата» впервые самостоятельно определил боевые цели без участия экипажа. Однако решение о нанесении удара по-прежнему принимает командир танка.