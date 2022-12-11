Армия 11 декабря 2022, 13:10 Автомат Калашникова сочли самым надежным российским оружием массового поражения Baijiahao назвало АК-47 королем автоматов за надежность и мощность РИА «Новости»

Читать 360tv в

Легендарный АК-47 сравнили по мощности и надежности с оружием массового поражения. Китайское издание Baijiahao присвоило российскому боевому оружию титул короля автоматов.

Автор статьи особо отметил неприхотливость АК-47, которая позволяет его использовать практически при любой погоде без потерь эффективности. Разработанный 75 лет Михаилом Калашниковым автомат до сих пор не снимают с вооружения многие страны.

Реклама

В публикации подчеркнули, что корпус оружия настолько надежный, что ни непрерывная стрельба, ни попадание пыли в ствол не мешают стрельбе.

Реклама

В качестве примера военный эксперт рассказал об американском фанате оружия, который «похоронил» АК-47 в песке. Но это не помешало автомату сохранить боеспособность. Хотя песчинки забились даже в затвор.

«АК-47 очень прочный и долговечный, он легко может справиться с любой средой», — подчеркнул эксперт.

Ранее американский специализированный журнал Military Watch назвал российский истребитель Су-35 бесценным активом.