Автомат Калашникова протестировали в экстремальных условиях. Видео

Специалисты концерна «Калашников» проверили работу автомата АК-201 в экстремальных условиях. Оружие прошло испытания на выносливость после того, как из него подряд отстреляли 12 магазинов. Видео тестирования автомата появилось в Сети.

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Как написало РИА «Новости», над автоматом Калашникова «двухсотой серии» около десяти лет назад работало объединение «Ижмаш». Однако проект заморозили. Разработкой вновь занялись в 2015 году.

В мае 2018-го презентация автоматов прошла на выставке передовых технологий правоохранительных органов в Подмосковье. Там были представлены автоматы Калашникова «двухсотой серии» под индексами АК-200, АК-201, АК-202, АК-203, АК-204 и АК-205.

Автомат Калашникова — общевойсковое оружие. Советская армия приняла его на вооружение в 1949 году. Сейчас АК и его многочисленные модификации остаются самым используемым стрелковым оружием в мире.