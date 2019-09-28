Автомат Калашникова «экстремально» испытали. Видео
«Согласно требованиям Министерства обороны, автомат Калашникова должен выдержать 180 выстрелов в режиме безостановочной стрельбы очередями. Такой темп стрельбы не является нормальным для оружия и рано или поздно приводит к его разрушению», — рассказали в концерне.
Для «экстремального» испытания концерн подготовил 26 магазинов емкостью 30 патронов. На тест взяли автомат 2014 года, у которого уже была некоторая степень износа.
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В ходе испытаний специалист вел непрерывную стрельбу очередями, меняя один магазин за другим, пока после 587 выстрелов у автомата не разорвало ствол. Когда оружие остыло, на нем нашли следы побежалости, выяснилос, что часть деталей расплавилась, а ствол оружия искривился, в патроннике застряла прикипевшая гильза.
В то же время специалисты отметили, что даже после отказа автомата возвратный и ударно-спусковой механизмы, а также затвор остались целыми.