Автомат Калашникова назвали не нуждающимся в представлении брендом

Иностранные заказчики всегда интересуются новейшими автоматами Калашникова. Это оружие является брендом, который не нуждается в представлении. Об этом заявил индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.

«Автоматы Калашникова — это бренд, не нуждающийся в представлении, в том числе и за рубежом. Поэтому иностранные заказчики всегда проявляют интерес к нашим новинкам. АК-12, который с 2018 года начал поставляться в российскую армию, стал родоначальником целой серии оружия под разные калибры», — отметил Оздоев. Цитату привела газета «Известия».

Индустриальный директор сообщил, что за два с лишим года российские войска получили на вооружение десятки тысяч АК-12. Он напомнил, что новый автомат разрабатывали в качестве части экипировки солдата будущего «Ратник». Оружие соответствует требованиям эргономики и кучности стрельбы. За время создания автоматы неоднократно проверялись и дорабатывались.

«Неудивительно, что вся серия, а это помимо АК-12 еще и АК-15 под патрон 7,62×39 мм и АК-19 под патрон 5,56×45 мм НАТО, вызывает интерес у зарубежных партнеров», — отметил Оздоев.

Он выразил уверенность, что российские автоматы станут бестселлерами на международном рынке вооружений. Это относится не только к АК-12 и АК-15, а также к образцу оружия под патрон НАТО.