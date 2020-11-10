Автоколонна с российскими миротворцами выехала в сторону Карабаха
Кадры с отъезжающими военными опубликовал Telegram-канал RT. На видео несколько машин движутся друг за другом по дороге.
Россия отправила в Нагорный Карабах уже девять самолетов с миротворцами. Последний Ил-76 военно-транспортной авиации поднялся в воздух из Ульяновска, уточнили в Минобороны.
На воздушных судах переправляют личный состав миротворческого соединения, необходимые материальные средства и бронетранспортеры, уточнил сайт RT.
Первые подразделения российских миротворцев прибыли на аэродром Ульяновск-Восточный утром 10 ноября. Им предстоит контролировать прекращение огня и военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта.
Армения и Азербайджан договорились со вторника прекратить в Нагорном Карабахе военные действия. Российские миротворцы войдут в регион, чтобы поддержать в нем стабильность. Армянская оппозиция требует отменить соглашение.