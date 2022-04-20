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    20 апреля 2022, 11:11

    Авиация ВКС России за ночь поразила 73 украинских военных объекта

    Российская авиация в ночь на 20 апреля уничтожила 73 военных объекта Украины

    Екатерина Виславская

    Минобороны России сообщило об успехах оперативно-тактической и армейской авиации ВКС России. За минувшую ночь военным удалось поразить 73 военных объекта Украины.

    Авиация ВКС России за ночь поразила 73 украинских военных объекта

    Удары велись по четырем пунктам управления, 57 местам скопления бойцов и техники, семи опорным пунктам и четырем складам боеприпасов. В общей сложности российским военным удалось уничтожить шесть танков, девять бронемашин и батарею гаубиц «Мста-Б» калибром 152 миллиметра, отметили в оборонном ведомстве.

    Также вблизи населенных пунктов Нововоронцовка и Кислевка высокоточными ракетами были ликвидированы до 40 человек из личного состава украинских войск. Росгвардии удалось взять в плен бывших участников теробороны Украины в Херсонской области и узнать у них о местоположении ВСУ и тайника с оружием.

    Тем временем украинское военное командование, предвидя поражение, бежит из оккупированных населенных пунктов. Так, из Золотого в ЛНР улетел генерал ВСУ и местная администрация.