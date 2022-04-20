Авиация ВКС России за ночь поразила 73 украинских военных объекта

Минобороны России сообщило об успехах оперативно-тактической и армейской авиации ВКС России. За минувшую ночь военным удалось поразить 73 военных объекта Украины.

Удары велись по четырем пунктам управления, 57 местам скопления бойцов и техники, семи опорным пунктам и четырем складам боеприпасов. В общей сложности российским военным удалось уничтожить шесть танков, девять бронемашин и батарею гаубиц «Мста-Б» калибром 152 миллиметра, отметили в оборонном ведомстве.

Также вблизи населенных пунктов Нововоронцовка и Кислевка высокоточными ракетами были ликвидированы до 40 человек из личного состава украинских войск. Росгвардии удалось взять в плен бывших участников теробороны Украины в Херсонской области и узнать у них о местоположении ВСУ и тайника с оружием.

Тем временем украинское военное командование, предвидя поражение, бежит из оккупированных населенных пунктов. Так, из Золотого в ЛНР улетел генерал ВСУ и местная администрация.