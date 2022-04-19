Авиация ВКС РФ нанесла удары по 60 военным объектам Украины

Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России нанесла удары по 60 военным объектам Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на утреннем брифинге.

В районах населенных пунктов Черновая Поляна и Балаклея уничтожены два склада хранения головных частей тактических ракет «Точка-У». Также удалось поразить три пункта управления ВСУ и 53 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, отметил он.

Высокоточными ударами ВКС РФ за ночь подавили 13 опорных пунктов подразделений войск Украины и места сосредоточения ее живой силы и военной техники в районах Славянска, Барвенково и Попасной, добавил Конашенков.

В общей сложности с начала спецоперации на Украине уничтожены 140 самолетов, 487 беспилотников, 252 зенитных ракетных комплекса, 2353 танка и других боевых бронированных машин, 256 установок реактивных систем залпового огня, 1014 орудий полевой артиллерии и минометов и 2208 единиц специальной военной автомобильной техники.