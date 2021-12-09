Объекты Военно-воздушных сил США начали все чаще появляться вблизи от восточных границ России. Сейчас американские военные начали отрабатывать использование крылатых ракет.

«В ходе этих мероприятий экипажи американских бомбардировщиков также отрабатывают выход на рубеж применения крылатых ракет с нанесением условного ракетного удара», — заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе брифинга с участием зарубежных военных представителей, его слова передало РИА «Новости».

Он напомнил, что российская противовоздушная оборона всегда вовремя обнаруживает такие цели и предотвращает любые инциденты.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу отчитывался, что военные летательные аппараты пролетали над Охотским морем 22 раза. Он также полагает, что такой активностью США создают военную угрозу не только для России, но и для Китая. Поэтому российско-китайская координация особенно важна в мировых делах.