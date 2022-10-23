Авиация России нанесла удары по военным объектам и технике ВСУ | 360°

Армия 23 октября 2022, 09:56 Авиация России нанесла удары по военным объектам и технике ВСУ Минобороны России опубликовало кадры боевых вылетов Су-25 ВКС

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Экипажи Су-25 штурмовой авиации Воздушно-космических сил России нанесли ракетные удары по военным объектам и технике Вооруженных сил Украины. Кадры парных боевых вылетов штурмовиков опубликовало Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные позиции и бронированная техника ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

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Ранее Минобороны сообщило, что экипаж Су-30СМ российских ВКС обнаружил и уничтожил самолет ВСУ. Пилоты выполняли полетное задание прикрытия с воздуха действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации.

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Боевики Украины попытались атаковать союзные войска на Краснолиманском направлении, однако атака провалилась. В результате встречи с обороной российских войск украинская армия осталась без 80 единиц личного состава, шести танков, четырех боевых бронированных машин и пяти пикапов.