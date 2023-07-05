Армия 05 июля 2023, 09:08 Авиация и артиллерия ВС России ударили по «Кракену» и «Грузинскому легиону» Минобороны: ВС России нанесли удары по местам дислокации «Кракена» и «Грузинского легиона» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские бойцы группировки «Юг» ударили по местам дислокации батальона «Кракен»* и «Грузинского легиона» на Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«Авиация Южной группировки войск нанесла ракетно-бомбовые удары по объектам противника на Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях», — отметил Астафьев.

Реклама

Он отметил, что военные поразили район сосредоточения резервов 24-й и 54-й мехбригад ВСУ, а также подразделений «Кракен»*.

Российские артиллеристы уничтожили пункт дислокации наемников «Грузинского легиона», разгромили склад боеприпасов, пять автомобилей, самоходки «Акация», 2С7 «Пион», пушку «Мста-Б» и миномет.

Ранее противник лишился пункта управления беспилотниками на Донецком направлении, который уничтожила артиллерия группировки «Юг».

* «Кракен» признан в России экстремистской организацией, ее деятельность и символы на территории страны запрещены