Авиация Черноморского флота провела бомбардировку на учениях в Крыму. Видео

В Крыму состоялись учения, участие в которых приняли самолеты из состава Морской авиации и ПВО Черноморского флота. Во время маневров в воздух поднялись Су-30СМ, Су-27 и Су-24М.

Сценарий учений подразумевал обнаружение условного противника самолетом-разведчиком, сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа. Удар по объектам нанесли истребители Су-30СМ и Су-27 и фронтовые бомбардировщики Су-24М, уничтожив все цели. Всего они сбросили 12 авиационных бомб типа ОФАБ-250-270, уточнил «Интерфакс».

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Во время маневров экипажи семи самолетов выполнили элементы сложного пилотажа. Так они отрабатывали уход от средств противовоздушной обороны условного противника.

Учения проводились недалеко от горы Кончекская на межвидовом полигоне «Опук», расположенном в Крыму.

Накануне Россия отправила в Сербию дивизион С-400. Вместе с батареей «Панцирь-С» комплекс впервые примет участие в зарубежных военных маневрах.