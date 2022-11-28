28 ноября 2022, 09:25
«Авиастар» передал военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А на баланс Минобороны
ОАК сообщил, что «Авиастар» разработал самолеты Ил-76МД-90А по заказу Минобороны
Компания «Авиастар» передала Минобороны РФ тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А. Об этом сообщили представители Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сообщил ТАСС.
Сама компания является филиалом ПАО «Ил».
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«„Авиастар“ изготовил и передал очередной серийный тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, построенный в интересах министерства обороны», — сообщили представители ОАК.
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Генеральный директор корпорации Юрий Слюсарь отметил, что таким образом авиастроители вносят вклад в укрепление обороноспособности страны. По его словам, еще один Ил-76МД-90А находится в поточной линии сборки. Также Слюсарь сообщил, что еще несколько воздушных судов планируют передать в эксплуатацию уже в следующем году.
Кроме того, на заводе уже готовят производственный задел на предстоящий год. Для этого компания увеличивает штат основных производственных рабочих и ведет собственное обучение по наиболее востребованным профессиям.
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