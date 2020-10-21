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    21 октября 2020, 10:28

    Атомный ледокол «Арктика» введут в эксплуатацию в декабре 2020 года

    Наза Салех Захи

    Атомный ледокол «Арктика» в акватории Северного морского пути начнут эксплуатировать уже в декабре 2020 года. Об этом сообщили в российском правительстве.
    Атомный ледокол «Арктика» введут в эксплуатацию в декабре 2020 года

    Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, где уточняются детали начала работы ледокола.

    «Головной универсальный атомный ледокол проекта 22220 «Арктика» будет введен в эксплуатацию с мощностью на гребных валах до 50 МВт, — сказано в сообщении.

    На «Арктику» в следующем году установят новый гребной электродвигатель правого борта. Это повысит мощность ледокола до 60 МВт.

    Мишустин уже 21 октября приедет с рабочим визитом в Мурманскую область. Там он будет участвовать в торжественной церемонии приемки головного универсального атомного ледокола «Арктика». Его испытания прошли в начале октября.

    «Арктика» считается самым мощным ледоколом в мире. Судно может пробить лед толщиной до трех метров. «Арктика» должна сопровождать корабли в арктических условиях. Двухосадочная конструкция ледокола дает возможность плавать в Северном Ледовитом океан и в устьях полярных рек.