Атомный ледокол «Арктика» испытали в условиях Северного полюса

Атомный ледокол «Арктика» проекта 22220 испытали в условиях Северного полюса. Судно преодолело препятствия в виде льда трехметровой толщины. Также оно выдержало низкие температуры, сообщили в пресс-службе госкорпорации «Росатом».

Уточняется что перед служащими морского флота стояла задача проверить работу всех систем «Арктики» в экстремальных условиях. Ледоколу удалось справиться со всеми появившимися на пути трудностями. По словам специалистов, оборудование сработало безупречно, пишет сайт «Утро.ру».

«В ледовых условиях судно подтвердило заложенные проектом характеристики. Ядерная энергетическая установка отработала без нареканий», — подчеркнул капитан судна Олег Щапин.

Ледокол проекта 22220 «Арктика» является самым большим и мощным в мире. Его построили работники АО «Балтийский завод» в Санкт-Петербурге.