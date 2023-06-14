Армия 14 июня 2023, 11:56 Атомную подводную лодку К-3 «Ленинский комсомол» продемонстрируют на ПМЭФ

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В рамках Петербургского международного экономического форума участники смогут познакомится с устройством атомной подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол», ее представили на интерактивном стенде. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

Благодаря стенду можно будет узнать не только общую информацию о подлодке, но и изучить ее внутреннюю составляющую.

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Кроме того, с военным флотом России можно будет также ознакомиться и через неделю. С 21 по 25 июня в Кронштадте запланировано проведение Международного военно-морского салона 2023 года.

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