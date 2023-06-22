22 июня 2023, 19:14
Атомную подводную лодку «Белгород» передадут ВМФ в этом году
Главком ВМФ Евменов объявил о принятии на вооружении подлодки «Белгород» в этом году
Военно-морской флот России получит атомную подводную лодку «Белгород», способную переносить ядерные беспилотники «Посейдон», в этом году. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.
Он напомнил, что о сроках поступления Белгорода на вооружение Военно-морского флота ранее говорил президент России Владимир Путин.
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«Как президент и сказал, в этом году примем», — заявил Евменов.
Документы о передаче атомной подводной лодки «Белгород» на вооружение Военно-морского флота России подписали 8 июля. Торжественная церемония прошла на заводе «Севмаш».
Субмарина станет первым носителем «Посейдонов» — российских ядерных торпед, которые по сути являются подводными дронами, способными поражать прибрежную территорию противника, а также создавать цунами и большие зоны радиоактивного загрязнения.
Сейчас на предприятии ведутся работы по созданию второго носителя «Посейдонов». Новая подводная лодка получила имя «Хабаровск».
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