Армия 22 июня 2023, 19:14 Атомную подводную лодку «Белгород» передадут ВМФ в этом году Главком ВМФ Евменов объявил о принятии на вооружении подлодки «Белгород» в этом году РИА «Новости»

Читать 360tv в

Военно-морской флот России получит атомную подводную лодку «Белгород», способную переносить ядерные беспилотники «Посейдон», в этом году. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

Он напомнил, что о сроках поступления Белгорода на вооружение Военно-морского флота ранее говорил президент России Владимир Путин.

Реклама

«Как президент и сказал, в этом году примем», — заявил Евменов.

Документы о передаче атомной подводной лодки «Белгород» на вооружение Военно-морского флота России подписали 8 июля. Торжественная церемония прошла на заводе «Севмаш».

Субмарина станет первым носителем «Посейдонов» — российских ядерных торпед, которые по сути являются подводными дронами, способными поражать прибрежную территорию противника, а также создавать цунами и большие зоны радиоактивного загрязнения.

Сейчас на предприятии ведутся работы по созданию второго носителя «Посейдонов». Новая подводная лодка получила имя «Хабаровск».