Армия 05 января 2023, 03:59 Атомную подлодку «Пермь» с «Цирконами» передадут ВМФ России в 2026 году — СМИ ТАСС: ВМФ РФ получит атомную подлодку «Пермь» с «Цирконами» в 2026 году РИА «Новости»

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Военно-морскому флоту России в 2026 году передадут на вооружение атомную подводную лодку «Пермь» с новейшей гиперзвуковой ракетой «Циркон». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на близкий к военному ведомству источник.

«Передачу флоту подлодки „Пермь“ с „Цирконами“ запланировано провести на 2026 год. До этого в конце 2024 или начале 2025 года она будет проходить испытания», — заявил собеседник агентства.

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Официального подтверждения этой информации пока нет. Подлодка проекта 885 «Северодвинск» впервые выполнила испытательные пуски ракет «Циркон» из надводного и подводного положений в 2021 году.

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В среду, 4 декабря, состоялась торжественная церемония выхода на боевую службу фрегата «Адмирал Горшков» с уникальными гиперзвуковыми ракетными системами «Циркон». В мероприятии участвовал президент Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что мощное вооружение фрегата станет надежной защитой для страны и будет способствовать обеспечению ее национальных интересов. Фрегат «Адмирал Горшков» оснащен управляемым ракетным оружием, с помощью которого можно решать боевые задачи в дальней морской и океанской зонах.