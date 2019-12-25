Атомную подлодку «Новосибирск» спустили на воду в Северодвинске

АО ПО «Севмаш» в Северодвинске спустил на воду атомную подводную лодку «Новосибирск». Она является частью проекта «Ясень-М».

Исполняющий обязанности директора «Севмаш» Сергей Воронько дал команду на спуск корабля. Капитан второго ранга Максим Шпирко разбил о борт лодки церемониальную бутылку шампанского. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Главком ВМФ адмирал Николай Евменов заявил, что экипаж «Новосибирска» прошел подготовку в учебном центре и может «осваивать новейшую технику и вооружение». Об этом написало РИА «Новости».

«Новосибирск» должны передать флоту в 2020 году. Ранее президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов рассказал, что в проекте «Ясень-М» найдены некоторые конструктивные недостатки. В частности, они связаны с системой управления.

Многоцелевая атомная субмарина «Новосибирск» имеет водоизмещение 13 800 тонн, глубина ее погружения — 520 метров, подводная скорость — 31 узел, автономность — 100 суток. На лодке работают 64 человека. На вооружении «Новосибирска» находятся крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс», мины, а также торпеды 533 миллиметра.

Ранее журнал Forbes рассказал о достоинствах субмарины Б-274 «Петропавловск-Камчатский».