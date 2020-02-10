Атомная подлодка «Князь Владимир» поступит на вооружение ВМФ РФ весной 2020 года

Испытания новой субмарины закончились в конце 2019 года. Глава оборонного ведомства страны Сергей Шойгу заверил, что они прошли успешно. Отмечается, что подлодка оснащена ракетами «Булава», которые могут поражать цели на расстоянии до 9000 километров. «Князь Владимир» может погружаться на 400-метровую глубину и уходить в автономное плавание сроком на три месяца.