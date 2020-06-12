Атомная подлодка «Князь Владимир» поступила на вооружение в ВМФ России

«В День России, 12 июня, на предприятии „Севмаш“ в Северодвинске состоялась торжественная церемония приема в состав Военно-морского флота новейшего ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта (РПКСН) „Борей-А“ (955А) „Князь Владимир“», — сообщили в военном ведомстве.

На подлодке подняли Андреевский флаг. Церемонией руководил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов. Помимо военных, на церемонии торжественной передачи подлодки флоту присутствовали представители местной власти и создатели «Князя Владимира».

Евменов подчеркнул, что событие подчеркивает статус России как великой морской державы.

«Ракетный подводный крейсер стратегического назначения „Князь Владимир“ воплотил в себе передовую научную мысль наших ученых, кораблестроителей», — заявил главнокомандующий ВМФ.

Подлодку начали строить на «Севмаше» в 2012 году. «Князь Владимир» — это головной корабль усовершенствованного проекта 955А.