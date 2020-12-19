Атомная подлодка «Казань» успешно провела стрельбу в Белом море

«Ракетная стрельба проводилась из полигонов боевой подготовки Северного флота в акватории Белого моря в рамках очередного этапа государственных испытаний. Морская мишенная позиция была успешно поражена», — говорится в сообщении.

Подводный крейсер «Казань» на очередной этап государственных испытаний вышел на прошлой неделе под охраной кораблей и судов Беломорской военно-морской базы Северного флота.

Как рассказал в интервью газете Минобороны России «Красная звезда» командующий СФ Александр Моисеев, испытания подлодки должны завершиться к концу этого года. После завершения всей программы государственных испытаний атомную подлодку «Казань» примут в состав Военно-морского флота РФ.

В конце ноября российские военные испытывали крылатые ракеты «Оникс» и «Колибри» по береговой цели, сообщал «Царьград». Мишени были успешно поражены.