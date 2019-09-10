Атомная подлодка «Белгород» выйдет в море в июне 2020 года

По данным издания, это судно является носителем подводных беспилотников типа «Посейдон». При этом «Белгород»» — единственный образец, представляющий проект 09852.

По словам Будниченко, швартовые испытания подлодки уже начались. В данный момент идет достройка корабля. Он заверил, что все работы идут в строгом соответствии с графиком, который утвердило оборонное ведомство страны.