Астроном Лагин рассказал, чем занимаются российские космические войска | 360°

Армия 04 октября 2022, 21:54 Поделиться Telegram

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Viber Астроном Лагин рассказал, чем занимаются российские космические войска

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Космические войска РФ активно развивают систему разведки околоземного пространства и вырабатывают средства противодействия возникающим угрозам. Об этом РИА ФАН рассказал астроном Николай Лагин.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что космические войска проводят эксперименты с иностранными спутниками на орбите. По словам Лагина, в разработке и использовании спецсредств на орбите, Россия стала достойным правопреемником СССР.

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«В свое время СССР реализовывал несколько военных программ в космосе, кроме того, у нас создавались спутники разведки и зондирования, которые следят за тем, что происходит на Земле. Далее — сейчас работают Единая космическая система обнаружения и боевого управления, морская разведка «Лиана», оптическая «Персона» и так далее. Кроме того, американцы нас обвиняли в том, что отдельные космические аппараты способны непосредственно приближаться к их спутникам и уничтожать, если будет необходимость. По-моему, так и должно быть, если против нас действуют на земле и в космосе, то мы должны иметь возможность защититься», - отметил эксперт.

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