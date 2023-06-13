Армия 13 июня 2023, 00:29 Артиллеристы ЗВО поздравили россиян с Днем России огнем по пехоте ВСУ Артиллеристы ЗВО поздравили россиян с Днем России огнем из гаубиц Д-30 по пехоте ВСУ

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Артиллеристы Западного военного округа поздравили соотечественников с Днем России ударом осколочно-фугасными снарядами из гаубиц Д-30 по пехоте противника. Видео поздравления опубликовал Telegram-канал Минобороны.

На кадрах старший офицер батареи гаубиц Д-30 с позывным Француз поздравляет россиян, за ним стоит уже заряженное замаскированное орудие. Военный дает команду стрелять, и происходит выстрел.

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«Салют обещают дать после победы, а пока: „Орудие, выстрел!“» — написали в министерстве.

Другое необычное поздравление поступило из космоса. Космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, записали видеообращение ко Дню России на борту МКС, отметив, что благодаря единству нашего народа, любые трудности для России — не преграда. Они пожелали россиянам здоровья, благополучия и плодотворной работы на благо страны.