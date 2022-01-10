Артиллеристы танковой армии провели тренировку на современном тренажере «Артерра» в Подмосковье

Тренировку по стрельбе и управлению огнем на современном тренажере «Артерра-ВТ-3D» провели командиры батарей РСЗО Кантемировской дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии ЗВО. Как отметили в Минобороны РФ, тренировка прошла в Московской области.

Военнослужащие провели развертывание батареи в боевой порядок, наведение системы без технических средств, а также — с помощью вычислительных комплексов. На учениях стояла задача навести батареи реактивных систем залпового огня «Ураган», «Торнадо-Г» и уничтожить оборонительные позиции условного противника.

К практике военные приступили после занятий на тренажере. На полигоне «Головеньки», который расположен в Подмосковье, каждый офицер, командуя батареей, выполнил упражнения. После этого ими были получены индивидуальные оценки.

В занятиях принимали участие свыше 100 военнослужащих, а также больше 30 единиц военной техники и вооружения.

Российская армия по уровню своего оснащения является мировым лидером, хотя по бюджету находится лишь на девятом месте, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. По его словам, к 2030 году для ВМФ будут построены 34 корабля и подводные лодки. Также в своем заявлении министр обратил внимание на новейшие ракеты «Кинжал», «Циркон» и комплексы «Авангард».