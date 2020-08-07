Артиллеристы Черноморского флота провели учебные стрельбы в Крыму

По легенде, разведчики обнаружили условного противника. Артиллерийские подразделения армейского корпуса провели на полигоне боевые стрельбы из ракетных систем залпового огня «Град».

Артиллеристы получили координаты цели, с ходу заняли огневые позиции и произвели залп. В итоге они успешно поразили одиночные и групповые цели.

Точность поражения целей подтвердили беспилотные летательные аппараты, которые вели видеофиксацию выполнения боевых упражнений.

До окончания лагерного сбора запланировано еще больше 100 учебно-боевых задач различной сложности. В частности, пройдут боевые стрельбы из РСЗО «Ураган», самоходных гаубиц «Мста-С», минометов «Поднос».